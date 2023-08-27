وكشفت تقارير صحفية أن بعض "ألتراس" باريس سان جرمان سافروا خصيصا إلى ميامي، ووضعوا لافتة "ميسي: أخيرا تخلصنا من الفظ"، قرب ملعب الفريق الجديد لأسطورة الأرجنتين.

وخلال موسمين قضاهما ميسي في باريس، كانت علاقته بأنصار الفريق متوترة، بعكس الحال عندما كان في برشلونة الإسباني حيث كان معشوق جماهير الفريق الكتالوني.

وسجل ميسي 32 هدفا وصنع 35 لباريس سان جرمان خلال 75 مباراة مع الفريق، ليسهم في الفوز بالدوري الفرنسي مرتين.

لكن يبدو أن فشل الفريق في الذهاب بعيدا بدوري أبطال أوروبا كان السبب وراء توتر العلاقة بين ميسي ومشجعي فريق العاصمة.

مسيرة مظفرة في ميامي