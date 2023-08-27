وكتب إنييستا لاعب نادي الإمارات الإماراتي على منصات التواصل الاجتماعي:

"بعد الذي حصل هذا الأسبوع، أود أن أنقل حزني كشخص، كأب لثلاث بنات، كزوج، وكلاعب كرة قدم"، لما حدث حول "كرة القدم لدينا وحول المنتخب الإسباني للسيدات".

"أعتقد أننا لا نستطيع أن نتسامح مع أفعال مثل تلك التي رأيناها، التي شوهت إنجازا عظيما مثل الفوز بكأس العالم" للسيدات.

"لا أستطيع أن أتخيل الشعور الذي يشعر به جميع لاعبي المنتخب الوطني الآن وهم لا يتحدثون عن البطولة الرائعة التي خاضوها وكرة القدم الرائعة التي علمونا إياها جميعا".

"بدلا من ذلك، كان علينا أن نتحمل رئيسا متمسكا بمنصبه، ولم يعترف بأن سلوكه غير مقبول ويضر بصورة بلادنا وكرة القدم حول العالم".

وكشفت هيرموسو إنها لم توافق "في أي وقت من الأوقات" على قبلة على شفتيها، بعد الفوز 1-0 في النهائي على إنجلترا في سيدني، وهو ما وصفه روبياليس بأنه "متبادل ومبهج وتوافقي".

وبعد رفض روبياليس الاستقالة، الجمعة، رغم الانتقادات الحادة وغير المسبوقة لتصرفه، انضمت هيرموسو إلى 80 لاعبة، من بينهن كامل لاعبات المنتخب الوطني الذي أحرز اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه، رفضن اللعب مجددا مع "لا روخا" بحال بقاء قيادة الاتحاد الحالية.

كما قدم غالبية أفراد الجهاز الفني لمنتخب السيدات استقالاتهم.