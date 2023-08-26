وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا وقال "أكد لويس روبياليس أنه سيدافع بشكل قانوني عن نفسه أمام الجهات المختصة، وهو يثق تماما في الفيفا ويكرر أنه بهذه الطريقة يحصل على فرصة بدء دفاعه حتى تظهر الحقيقة وتتضح براءته الكاملة".

,قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا.

وذكر فيفا في بيان: "قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا إيقاف السيد روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي".