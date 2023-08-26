وتجمع المباراة على ملعب الملك فهد في الحوية بين حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، الأهلي المصري، وبطل كأس الكونفدرالية، اتحاد الجزائر، لتضيف السعودية سلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى إلى روزنامتها السنوية.

وقال أمين عام الاتحاد الافريقي فيرون موسينغو أومبا "نحن متحمسون لنقل كأس السوبر الافريقي إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية".

وأضاف "من المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، أن تكون كرة القدم الأفريقية أيضًا جزءًا من هذه الحركة".

بدوره، قال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي "تعاوننا مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم لاستضافة هذا الحدث يجسد التزامنا بالشراكة مع الاتحاد الافريقي في استضافة الأحداث وتنظيم المباريات بما يتماشى مع اتفاقية شراكتنا الحالية".

وكان الاتحادالأفريقي وقع مع الاتحاد السعودي في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.