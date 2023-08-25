وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" قد ذكرت في وقت سابق أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

لكن ليفربول عازم على الحفاظ على صلاح، الذي يتبقى عامين على العقد الذي وقعه الصيف الماضي، والذي يجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخه، بحسب ما ذكرت الصحف الإنجليزية.

ولا يزال قائد المنتخب المصري، الذي سجل هدف الفوز 3-1 على بورنموث، يوم السبت، محوريًا في خطط يورغن كلوب، وبينما باع ليفربول جوردان هندرسون وفابينيو إلى الأندية السعودية، فإن صلاح لن يتبعهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رامي عباس، وكيل محمد صلاح، إن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سعيد بالبقاء في أنفيلد.

كتب عباس على منصة "إكس"، تويتر سابقا:

لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، لما قمنا بتجديد العقد في الصيف الماضي.

محمد لا يزال ملتزمًا مع ليفربول.

وكان خبيرا الميركاتو، فابريزيو رومانو ورودي غاليتي، أكدا في وقت سابق أن موقف ليفربول واضح وثابت ولم يتغير، بأن اللاعب المصري لن يباع، وشددا على أن الريدز لن يسمحوا برحيل اللاعب المصري.

فقد قال رومانو:

لقد كان ليفربول واضحًا مع محمد صلاح والاتحاد: لا نية للتفاوض، فهو ليس للبيع.

عرض الاتحاد الفلكي لصلاح لا يزال ساريًا لإغراء صلاح؛ لكن الطريقة الوحيدة هي أن يفرض صلاح هذه الخطوة.

أما غاليتي فقال:

الاتحاد لا يستسلم من أجل صلاح: النادي أرسل عرضا ضخما (أكثر من 100 مليون دولار) لإقناع كلوب بشكل خاص، الذي رفض فكرة وداعه حتى الآن، بالسماح له بالرحيل.

إذا قبل ليفربول ستكون الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

في الأثناء، ينتظم صلاح في تدريبات ليفربول، ويركز مع فريقه، لكن التقارير تشير إلى أنه بدأ في دراسة فكرة اللعب في الدوري السعودي والحصول على 200 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأعلى دخلا في الدوري السعودي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.