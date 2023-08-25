وعلى مدى الأشهر الماضية، روجت صحف غربية كثيرة تقارير تفيد برغبة عدد من الأندية في خدمات اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.

لكن تصريح المدير التنفيذي لفيورنتينا، غوزيبي باروني، جاء مخالفا للتوقعات، حيث قال في حديثه لشبكة "سكاي سبورت"، إن الفريق وأمرابط لم يتوصلا بأي عرض من أي ناد حتى الآن.

وذكر باروني: "سفيان لا يتدرب حاليا مع الفريق، لكننا لم نتلق بعد أي عرض لشرائه هذا الصيف".

وأضاف: "إذا كان هناك لاعبون غير سعداء هنا، فيمكننا البدء في النظر في العروض الخاصة بهم بالطبع"، مبرزا أن فيورنتينا منفتح على فكرة بيع أمرابط.

وإذا نجح "الشياطين الحمر" في إكمال الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات، فقد يصبح أمرابط 4 لاعب يوقع للنادي هذا الصيف، بعد كل من ماسون ماونت وراسموس هويلوند وأندريه أونانا.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا يوم 30 يونيو 2024، لذا لن يمانع النادي رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي، في حال توصله بعرض جيد حتى لا يخسر اللاعب مجانا في الصيف المقبل.