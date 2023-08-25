وأشارت وسائل اعلام أن مانشستر سيتي، صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، ظفر بجهود دوكو، البالغ من العمر 21 عاماً، مقابل 70 مليون دولار، علما أن عقد الاخير مع رين كان سينتهي في يونيو 2025.

قال جيريمي دوكو، الذي يفترض أن يكون بديل رياض محرز الذي انتقل إلى نادي الأهلي السعودي، في بيان لسيتي:

إنه يوم عظيم بالنسبة لي على المستوى الشخصي والمهني.

مانشستر سيتي هو أفضل فريق في عالم كرة القدم، لذا فإن الانضمام إليه هو شيء خاص جدا بالنسبة لي ولعائلتي.

أنا لاعب شاب، وأمامي الكثير من التعلم والتطور. العمل مع المدرب بيب غوارديولا وطاقمه، واللعب جنبا إلى جنب مع هؤلاء اللاعبين المتميزين، سيجعلني لاعبا أفضل بكثير.

من ناحيته، كتب النادي "مانشستر سيتي هو الفائز بتأكيد توقيع جيريمي دوكو. وقّع اللاعب البالغ 21 عاما على عقد لمدة خمس سنوات.. حتّى عام 2028"، وفقا لفرانس برس.

الجدير بالذكر أن دوكو سجل 12 هدفاً في 92 مباراة في مختلف المسابقات مع رين المنتقل الى صفوفه عام 2020 مقابل 26 مليون يورو من أندرلخت الذي بدأ خطواته الأولى معه في عالم الكرة.

وبات الدولي دوكو (14 مباراة، سجل هدفين) ثالث صفقات سيتي خلال سوق الانتقالات بعد تعاقده مع الثنائي الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش ويوشكو غفارديول.

ونشط سيتي في سوق الانتقالات من أجل تعويض رحيل الدولي الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي، في حين من المتوقع أن يعزز خط وسطه بلاعب جديد بعد اصابة صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين في أوتار ركبته وخضوعه لجراحة ستبعده عن الملاعب لفترة 4 أشهر.