استسلم ليونيل ميسي في التنافس على لقب هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي بالرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، ليترك كريستيانو رونالدو على رأس القائمة حتى إشعار آخر، لكن البرغوث الأرجنتيني يُصر على الفوز بلقب الهداف التاريخي لكرة القدم قبل الاعتزال.

على الجهة الأخرى، خسر كريستيانو رونالدو إحدى أكبر معاركه مع ليونيل ميسي بالهزيمة الأخيرة لمنتخب بلاده في كأس العالم أمام المغرب ووداع البطولة التي توج بها ليونيل مع الأرجنتين ليعتبره البعض قد أجاب على السؤال الأكثر إثارة للجدل حول: من الأفضل؟ بينهما.

منافسة مستمرة

• يقاتل رونالدو مع نادي النصر السعودي بشغف منقطع النظير في كل مباراة، كأنه ما زال ذلك الشاب الذي يبحث عن صناعة التاريخ في أوروبا، يحاول ويركض في كل مباراة من أجل تسجيل الأهداف، ليس فقط لمساعدة فريقه على الانتصار، وإنما أيضا لحسم سباق هداف اللعبة التاريخي.

• وجد كريستيانو نفسه تحت الضغط في الدوري السعودي، الذي ظن البعض في الموسم الماضي أنه سيكون تحديا سهلا، وأن رونالدو سيحرز الكثير من الأهداف في كل مباراة، لكن بعد استقدام الكثير من نجوم أوروبا إلى المسابقة بات الوضع يختلف تماما.

• رونالدو عليه أن ينافس في مستويات كبيرة مرة أخرى، بعد قدوم النجوم إلى الدوري السعودي، ومواجهة مدافعين وحراس مرمى من الصفوة عالميا، وهو الأمر الذي قد يعطل سعيه نحو لقب الهداف التاريخي.

• على الجهة الأخرى، يلعب ميسي بشيء من الاسترخاء في الدوري الأمريكي الذي لا يضم الكثير من النجوم مثل نظيره السعودي، ولا يشمل لاعبين تبحث عنهم أندية أوروبا، أغلبهم مجرد لاعبين عاديين في نظر الكثيرين.

• تألق ميسي بتسجيل العديد من الأهداف في موسمه الأول مع إنتر ميامي، ظهر كأنه الشاب الذي قدمته أكاديمية برشلونة إلى العالم، يراوغ ويركض ويسجل بكل الطرق، لينجح في استعادة بريقه في الولايات المتحدة، ويرفع رصيد أهدافه العام، مشكلا أكبر تهديد ممكن على رونالدو.

قائمة الهدف التاريخي

يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة حتى الآن برصيد 843 هدفا، لكن يأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 839، حيث يحتاج فقط إلى 5 أهداف لتجاوز البرتغالي خلال الموسم الجاري.

الثنائي الأسطوري نجح في تجاوز النمساوي جوزيف بيكان الذي أحرز 805 هدفا خلال مسيرته الحافلة بهز الشباك، بينما يحل البرازيلي روماريو رابعا في القائمة برصيد 772 هدفا.

أسطورة البرازيل، بيليه، يأتي في المركز الخامس برصيد 767 هدفا، رغم تأكيده قبل وفاته بأنه تخطى الـ1000 هدفا، لكن الكثير من تلك الأهداف التي تحدث عنها بيليه غير موجودة في سجلات المباريات الرسمية، وبالتالي لم تعترف بها مؤسسات واتحادات التاريخ والإحصاء.