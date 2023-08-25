أثار النجم المصري محمد صلاح "الغموض" كما هي عادته، مع انتشار أخبار حول موافقته على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.
أفادت تقارير، يوم الخميس، بموافقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مبدئيا على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.
وأوردت شبكة بي إن سبورت، يوم الخميس، نقلا عن مراسلها أن محمد صلاح أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.
وفي الأيام الماضية، تحدثت وسائل إعلام سعودية عن رغبة اتحاد جدة السعودي بضم الدولي المصري إلى جانب النجم الفرنسي كريم بنزيمة.
صورة غريبة
ووسط هذه الأنباء، نشر محمد صلاح على حساباته الشخصية، صورة "سيلفي" غريبة له بقميص وردي اللون.
وظهر صلاح بزي غريب أثار السخرية على مواقع التواصل، وبدا متسما في صورة سلفي خلت من أي تعليق، وكأن غياب المعنى هو رد بحد ذاته حول الأنباء المنتشرة حول انتقاله.