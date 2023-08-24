وأعلن نادي مانشستر سيتي أن اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، مدد عقده موسم لينتهي في يونيو 2026.

انضم سيلفا للسيتزنز من موناكو عام 2017.

خاض سيلفا مع مانشستر سيتي 308 مباريات حتى الآن.

أحرز 55 هدفا وقدم 59 مساعدة حاسمة.

بطولات لمانشستر سيتي ساهم بها سيلفا:

ساهم في فوز الفريق بـ14 لقبا أبرزها دوري أبطال أوروبا يونيو الماضي.

5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز

2 كأس الاتحاد الإنجليزي

2 كأس الدرع الخيرية

4 كأس الرابطة

1 بطولة دوري أبطال أوروبا

وعبر سيلفا عن سعادته بتمديد تجربته مع الفريق الإنجليزي، مشيرا إلى أن الفوز بالثلاثية في الموسم الأخير كان "مميزا للغاية".

وأشار الدولي البرتغالي إلى علاقته بمديره الفني بيب غوارديولا وزملائه في الفريق قائلا "أنا أحب المدير الفني وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من تحقيق المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة"، وفقا لما ذكره موقع النادي على الإنترنت.