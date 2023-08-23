وتفوق البقالي على الإثيوبي لاميشا جيرما صاحب الرقم القياسي العالمي ليفوز بزمن قدره ثماني دقائق و3.53 ثانية.

وحصل جيرما (22 عاما)، الذي سجل سبع دقائق و52.11 ثانية في لقاء باريس ضمن الدوري الماسي في التاسع من يونيو ليحطم الرقم القياسي العالمي، على الميدالية الفضية بزمن ثماني دقائق و05.44 ثانية.

ونال الكيني أبراهام كيبيوت البرونزية.

البقالي يكشف سر الفوز

وفي حديثه مع قناة "الرياضية" المغربية، ذكر سفيان البقالي: