حقق المغربي سفيان البقالي، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، لقبه الثاني على التوالي في بطولة العالم لألعاب القوى في سباق 3000 متر موانع للرجال، مساء الثلاثاء.
وتفوق البقالي على الإثيوبي لاميشا جيرما صاحب الرقم القياسي العالمي ليفوز بزمن قدره ثماني دقائق و3.53 ثانية.
وحصل جيرما (22 عاما)، الذي سجل سبع دقائق و52.11 ثانية في لقاء باريس ضمن الدوري الماسي في التاسع من يونيو ليحطم الرقم القياسي العالمي، على الميدالية الفضية بزمن ثماني دقائق و05.44 ثانية.
ونال الكيني أبراهام كيبيوت البرونزية.
البقالي يكشف سر الفوز
وفي حديثه مع قناة "الرياضية" المغربية، ذكر سفيان البقالي:
- أنا فخور بحصولي على ذهبية أخرى، بعد الفوز ببطولة العالم العام الماضي.
- استعدادي كان رائعا لهذه البطولة، لكن سباق اليوم ضم مجموعة قوية مثل لاميشا.
- جئت وأنا جاهز ومستعد ومؤمن بتحقيق الفوز.
- هذه الأيام مرت صعبة علي، واليوم قبل خمس أو أربع ساعات على بدء السباق، عشت ضغطا ذهنيا كبيرا، وشعرت بالتشتت، لكن الحمد لله كنت أرجع وأخبر نفسي بمدى أفضليتي وقدرتي على تجاوز منافسي القوي جدا وأن أصبح بطل البطولة.
- تعاملت مع السباق بطريقة عقلانية، واحترمت منافسي الذي أعرفه جيدا منذ عام 2019، لقد حقق العديد من الأرقام الصعبة، لا أنكر قوته، لكن الأرقام شيء والفوز بالميداليات شيء آخر، الحمد لله اكتسبت الخبرة اللازمة التي مكنتني من هزيمة منافسي وجلب الميدالية الذهبية.
- عندما يكون بجوارك أناس تتعامل باحترافية ومهنية وبذكاء فيمكنك تحقيق الإنجازات.
- هذه الميدالية ستمنحني المزيد من الحافز من أجل أولمبياد باريس. أريد الفوز هناك أيضا.