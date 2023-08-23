وبعد انتهاء مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، بدا النجم البرتغالي غاضبا، بالرغم من انتصار فريقه الحاسم.

وبعد انتهاء المباراة، ظهر أحد عناصر الطاقم التدريبي لشباب الأهلي، وهو يحاول التقاط صورة "سيلفي" مع رونالدو أثناء خروجه، لكن الأخير قام بدفعه بقوة وأكمل طريقه خارجا.

وانتقد المتابعين اللقطة بشدة، واعتبروا تصرف رونالدو خارج عن أخلاقيات اللعبة، بينما اعتبر البعض أن توقيت التصوير خاطئ بسبب عصبية رونالدو.

وكان النصر قلب تأخره بنتيجة 1-2 أمام شباب الأهلي، إلى انتصار بنتيجة 4-2 في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهو ما يعني تأهل "العالمي" نحو دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.