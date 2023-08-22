وتلقى ماك أليستر البطاقة الحمراء بسبب تدخل قوي على رايان كريستي في الدقيقة 58.

وبدا الطرد قاسيا، حتى إن أندوني إيراولا المدير الفني لبورنموث قال بعد المباراة، إن "المخالفة لا تستحق على ما يبدو بطاقة حمراء".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "ألغت لجنة تأديبية مستقلة عقوبة إيقاف أليكسيس ماك أليستر 3 مباريات، بعد مزاعم بوجود حالة طرد خاطئة".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من مباراتين، وسيحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد، الأحد.