وقال موقع "فاناتيك" التركي إن عرض "الشياطين الحُمر" بلغ 6 ملايين جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ25 عاما.

وأوضح المصدر أن بايندير حصل على الضوء الأخضر من ناديه للتفاوض مع أندية أخرى، مع إذن بالسفر لهذا الغرض إذا لزم الأمر.

وبايندير هو الحارس الأول لفنربخشه منذ عام 2019، كما خاض 12 مباراة دولية مع منتخب تركيا.

صفقة مطلوبة