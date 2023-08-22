وكشف مانشستر سيتي أن غوارديولا خضع للجراحة، الثلاثاء، من أجل علاج مشاكل روتينية في الظهر.

وخضع المدرب الإسباني للجراحة في برشلونة على يد الطبيبة ميريا إيلوكا، وسيقضي المدرب فترة التأهيل في المدينة الكتالونية أيضا.

وفي غياب غوارديولا سيشرف على تدريب الفريق مساعده خوانما ليلو وسيتولى قيادة الفريق لحين عودته عقب فترة التوقف الدولي.

وتمنى مانشستر سيتي الشفاء لغوارديولا وعودته سريعا لاستكمال مهمته مع الفريق.