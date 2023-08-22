وتمثّل إنجاز حسين في أنه المصري الأول الذي حقق ذهبية المونديال العالمي في بطولة العالم للمصارعة، بعد أن فشل 5 مصريين وصولوا إلى النهائيات في منافسات سابقة.

وعن كواليس الفوز باللقب العالمي، قال حسين لموقع "سكاي نيوز عربية": "ذهبت للبطولة ولدي آمال للفوز بها، وكنت أقول لنفسي إن الأبطال يصنعون دائما المستحيل، وحلمي كان الفوز بالبطولة وليس التمثيل المشرّف فقط".

وبالنسبة للتحضير لمباريات البطولة، أوضح حسين: "كنت دائما أشاهد الخصوم وبطولاتهم التي لعبوها، وأسلوب لعب كل واحد فيهم، وهل تغيّر على مدار السنوات الماضية، وأذاكرهم بقوة لكي أستطيع مواجهتهم والتركيز على نقاط ضعفهم، والفوز عليهم".

وعن اضطراره لعب المباراة النهائية وهو مصاب بعدما تجدّدت الإصابة التي تعرض لها في التمرين، قال حسين: "وُجهت لي ضربة قوية في مباراة نصف النهائي، وأكملتها وأنا مصاب، وحاولت أن يلتئم الجرح قبيل المباراة النهائية وهو مالم يحدث، لألعب النهائي وأنا مصاب".

وأضاف لاعب المنتخب المصري لشباب المصارعة الرومانية: "كنت متخوفا في المباراة النهائية أن تتجدد الإصابة، وأن أنزف بشدة وأتعرض بسببها للطرد لتعدي الوقت العلاجي المسموح به، ولكنني لعبت المباراة واستطعت التغلب على منافسي الأرميني".

واستعد البطل المصري في الشهور السابقة لبطولة العالم بقوة مشيرا إلى ذلك بالقول: "التدريب الجيد واختيار النظام الغذائي المناسب هما أساس نجاح أي رياضي، وكنت أضبط لنفسي النظام الغذائي الذي يناسبني، فليس لديّ أي طبيب أو راع رسمي، أنا من أتحمّل مسؤولية نفسي، والحمد لله بعد تعب استطعت رفع اسم مصر عاليا".

ولدى البطل المصري حلم كبير يتمثل بالوقوف على منصات التتويج وسماع النشيد الوطني المصري في الأولمبياد، معبرا عن ذلك بالقول: "حلم كل رياضي هو رفع علم دولته في المنصات الدولية، وأنا حلمي لن يتوقف على تحقيق ميدالية واحدة، بل أكثر من ميدالية خلال السنوات المقبلة، وسأسعى بكل طاقتي لتحقيقه".

ويأمل بطل مونديال شباب المصارعة أن يكون له راع رسمي ليوفر له الإمكانيات التي تساعده لكي يكون بطلا أولمبيا، بما في ذلك المعسكرات الخارجية للارتقاء بمستواه وتقريب المسافة نحو حلم الأولمبياد.

مشوار اللاعب المصري في البطولة

استهل دور الـ32 بالفوز على بطل كرواتيا لوكا إيفانوفيتش بعدم التكافؤ 8-0.

في ثمن النهائي فاز على الأذربيجاني كنان عبدولادزه بنتيجة 7-5.

في ربع النهائي فاز على التركي عزت سريار بعدم التكافؤ 9-0.

في نصف النهائي تغلب على الإيراني مالك محمد بروسلي 9-4.

في النهائي استطاع الفوز على لاعب أرمينيا 4-2.

تهنئة على الإنجاز المميز

هنأ وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي اللاعب على الإنجاز الكبير الذي حققه، مشيرا إلى أن مصر تساند جميع اللاعبين في المحافل الدولية، وأن المنظومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات متتالية على كافة الأصعدة القارية والعالمية.

وتعتبر ذهبية مصطفى حسين الأولى لمصر في بطولات العالم للمصارعة بمختلف أعمارها منذ ذهبية محمد إبراهيم كيشو في بطولة العالم تحت 23 عاما التي أقيمت في رومانيا 2018.