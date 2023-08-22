ويظهر رونالدو في الفيديو وهو بالزي السعودي، مغادرا أحد المباني، ليركب سيارته.

وأثار المقطع إعجاب الكثيرين من مشجعي اللاعب البرتغالي، وتحديدا جماهير النصر السعودي.

وقاد رونالدو فريقه إلى التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، هذا الشهر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه (2-1) على الهلال، علما أن النجم البرتغالي سجل هدفي ناديه.

واتجه رونالدو، المتوج بخمسة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى الدوري السعودي، بعد مشاركة مخيبة في مونديال قطر وانفصال غير ودي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي قرر التخلي عنه بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها له ولمدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وكان مونديال قطر مخيبا للآمال بالنسبة لرونالدو من كل الجوانب، رغم أنه سجل هدف الافتتاح لفريقه في مرمى غانا من ركلة جزاء، ليصبح بالتالي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفا في 5 نسخ مختلفة.