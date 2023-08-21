والأحد سجل ميسي هدفه العاشر في كأس الدوري الأميركي المكسيكي، ليكلل انطلاقته الناجحة مع إنتر ميامي بالفوز باللقب الأول للنادي، بعد التفوق بركلات الترجيح على مضيفه ناشفيل 10-9 في النهائي.

وواجه ميسي (36 عاما) ضغط مباريات خلال الأيام الأخيرة، مما دفع البعض للتساؤل عن موعد إراحته، لا سيما بعد تحقيق لقب كأس الدوري الأميركي المكسيكي.

ويرى تاتا، الذي سبق له أن درب ميسي في برشلونة الإسباني، أن موضوع إراحة الأسطورة "يرجع بالكامل اللاعب نفسه عندما يطلب الراحة".

وقال المدير الفني للصحفيين، الإثنين: "تحدثت معه في هذا الأمر قبل أيام قليلة، أنه يجب أن يستريح ويتعافى لفترة 3-4 أيام".

وتابع: "من الواضح أن الأربعاء لن يكون ذلك اليوم (الراحة)، لكنكم تعلمون جميعا كيف هو، أنه يحب اللعب. لذلك طالما أنه لم يذكر شيئا فسيواصل اللعب".

وكان تاتا يشير إلى أن النجم الأرجنتيني بطل كأس العالم، لن يستريح في مباراة إنتر ميامي المقبلة في كأس الولايات المتحدة المفتوحة، أمام سينسيناتي.

وحقق ميسي كأس الدوري الأميركي المكسيكي وهو لقبه رقم 44، ليصبح الآن اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ كرة القدم.