وقال النادي الكتالوني في بيان إن ديست (22 عاما) سيعار "حتى 30 يونيو 2024"، مضيفا أن النادي الهولندي لديه "خيار الشراء" نهائيا.

وتابع "يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية في حالة البيع في المستقبل".

وهذه تعد الإعارة الثانية لديست، الذي خاض الموسم الماضي بقميص ميلان الإيطالي معارا أيضا.

يشار إلى أن ديست الذي يدافع عن ألوان المنتخب الأميركي منذ 2019 وخاض معه 26 مباراة حتى الآن، بينها 4 في مونديال قطر نهاية العام الماضي، ولد في هولندا.

وتعاقد برشلونة مع اللاعب عام 2020 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وخاض 72 مباراة بألوان الـ"بلوغرانا".