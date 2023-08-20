وسجلت الإسبانية أولغا كارمونا، هدف المباراة النهائية الوحيد، في الدقيقة 29، من تسديدة رائعة داخل المنطقة.

وكادت إسبانيا أن تضاعف النتيجة، لكن نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو أضاعت ركلة جزاء برعونة، في الشوط الثاني.

وبحضور أكثر من 75 ألف مشجع داخل استاد أستراليا في سيدني، كتبت نساء إسبانيا التاريخ، وحققت أول بطولة مونديال بالتاريخ.

وتعتبر النتيجة "صادمة" لمتابعين كرة القدم النسائية، الذين رشحوا لبؤات إنجلترا لتحقيق اللقب، نظرا لتفوق الكرة الإنجليزية النسائية في الأعوام الأخيرة.

أما منتخب إسبانيا للسيدات، فتاريخه "متواضع" قبل ليلة الأحد، حيث لم يعبر دور الـ16 في المونديال بتاريخه، كما تعتبر هذه مشاركته المونديالية الثالثة فقط.

وتوجت اليابانية هيناتا ميازاوا هدافة للمونديال، برصيد 5 أهداف.

يذكر أن المنتخب الإسباني للسيدات كان قد تعرض لهزيمة نكراء بنتيجة 0-4، أمام اليابان، في دور المجموعات، لكنه عاد "وانتفض"، ليقصي سويسرا ثم هولندا فالسويد، وصولا للمباراة النهائية.