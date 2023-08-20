سجل ليونيل ميسي هدفه العاشر في كأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم، ليكلل انطلاقته الناجحة مع إنتر ميامي بالفوز باللقب الأول للنادي بعد التفوق بركلات الترجيح على مضيفه ناشفيل 10-9 في النهائي، اليوم الأحد.