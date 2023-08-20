وبعد سيطرة أصحاب الضيافة على الكرة في أول نصف ساعة كسر الأرجنتيني ألفاريز التعادل في الدقيقة 31 حين تسلم تمريرة فيل فودن وسدد بقوة في شباك الحارس نيك بوب.

وضغط نيوكاسل في الشوط الثاني لكن سيتي نال أفضل الفرص، وأخفق مهاجمه إرلينج هالاند على غير العادة في هز الشباك رغم كثرة المحاولات من صناعة فودن.

وكثف نيوكاسل هجماته في آخر ربع ساعة لكنه عانى للوصول لمرمى سيتي الذي حقق فوزه الثاني في بداية الدوري.