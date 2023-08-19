خلال تصريحات مساء الجمعة، أشار مدرب مانشستر سيتي إلى أن الجميع ينتقد السعودية، لكن كبار أندية أوروبا "تهرع" للدوري السعودية من أجل بيع لاعبيها بأسعار "متضخمة".

وقال غوارديولا: "الكل يشتكي من السعودية، ولكن عندما تطرق السعودية الباب، الجميع يفرش السجاد الأحمر".

وأضاف: "الأندية الأوروبية تجيب قائلة ماذا تريدون يا أصدقائي؟ سأبيعكم ما تريدون بسعادة بالغة".

وشدد منتقدا: "ينتقدون لكن جميعهم يفتحون الأبواب على مصراعيها".

ووجهت بعض وسائل الإعلام الغربية هجوما على حملة الانتقالات الكبيرة التي أجرتها أندية السعودية، من أجل التعاقد مع نجوم في أوروبا، مثل نيمار وساديو ماني وكريم بنزيمة.