صلاح يرحب بإندو

بينما كان إندو يجري الفحوصات الطبية، داخل مقر نادي ليفربول، داخل عليه محمد صلاح وألقى التحية عليه.

حذر صلاح إندو من سوء الأحوال الجوية في ليفربول "ساخرا"، وتمنى للنجم الياباني التوفيق.

وانتقل إندو إلى ليفربول قادما من شتوتغارت الألماني، مقابل 19 مليون يورو.

القميص المقطوع

وأثار محمد صلاح الجدل والسخرية معا، بسبب ملابسه التي كان يرتديها في الفيديو.

وظهر صلاح وهو يرتدي قميصا بنفسجيا واسعا، "مقطوعا" من عدة أماكن، وهو ما أثار سخرية جماهير كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي.