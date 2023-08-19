ويرحب زيزو بالرحيل إلى الدوري السعودي، في ظل وجود أزمة مالية في ناديه الحالي منعته من الحصول على مستحقاته خلال الفترة الماضية، وعدم قدرة الزمالك على إبرام الصفقات ودخول الموسم المقبل في أفضل صورة.

رفض قاطع

أعلن الرئيس السابق للزمالك مرتضى منصور رفض مجلس الإدارة الحالي القاطع، بمن فيهم نجلاه أحمد عضو مجلس الإدارة وأمير المشرف على الكرة، رحيل زيزو هذا الصيف.

كر مصدر من النادي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الإدارة لا تنوي التفريط في زيزو بتاتا نظرا للمشاكل المالية التي يعانيها النادي وتحرمه من قيد الصفقات الجديدة، مما يعني أن تعويض اللاعب سيكون مهمة في غاية الصعوبة.

لا يريد الزمالك السماح لأي من لاعبيه بالرحيل حاليا قبل أن ينجح في حل أزمة إيقافه عن القيد.

سبب الأزمة مستحقات متأخرة على الزمالك لنادي سبورتنغ البرتغالي في قضية اللاعب محمود عبد الرازق (شيكابالا)، وكذلك مستحقات لاعب الزمالك السابق بنجامين أتشيمبونغ.

وفقا لتقارير، قد يضطر الزمالك في نهاية المطاف إلى بيع زيزو لتوفير سيولة.

خيار صعب

ويقول نجم الزمالك السابق محمود أبو رجيلة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن إدارة الزمالك يمكنها دراسة الأمر جيدا من كافة الجوانب قبل الرد على العروض المقدمة لزيزو.

وأضاف: "نجد الأندية الأوروبية الكبرى تسمح لنجومها بالانتقال إلى الدوري السعودي ببساطة، مثلما فعل باريس سان جرمان الفرنسي مع نيمار المنتقل إلى الهلال، وقد يسمح الزمالك لزيزو بالرحيل إذا كان العرض المالي مناسبا، خاصة أن اللاعب هو الذي يرغب في الرحيل".

وتابع: "بالتأكيد رحيل زيزو سيمثل خسارة فنية نظرا للعبه في كل المراكز الهجومية، لكن هل عندما تعاقد معه الزمالك كان بنفس المستوى؟ بالتأكيد لا. كان لاعبا واعدا وليس نجما كما هو عليه الآن، ويمكن للزمالك تكرار الأمر ذاته مع لاعبين آخرين".

وأنهى أبو رجيلة حديثه قائلا: "إدارة الزمالك ستحدد من خلال دراسة قائمة الفريق واحتياجاته المالية، هل الأفضل الحصول على المال لحل الأزمات المالية ودعم الصفقات الجديدة، أم أن استمرار زيزو سيكون أفضل للفريق".