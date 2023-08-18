كان إندو، البالغ من العمر 30 عاما، في العام الأخير من عقده مع ناديه، علما أنه كان قائدا للفريق.

وشارك إندو في جميع مباريات منتخب اليابان الأربع في كأس العالم العام الماضي.

ويأتي ضم إندو بعد أن فقد ليفربول التعاقد مع لاعبين خط وسط آخرين، هما مويسيس كايسيدو وروميو لافيا اللذين اختارا تشلسي بدلا من الـ"ريدز".

تعليقات المدير الفني لليفربول يورغن كلوب: