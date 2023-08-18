وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب البالغ عمره 19 عاما، الذي ارتبط بالانتقال إلى ليفربول، انضم للنادي اللندني مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (69.96 مليون دولار).

وانضم لافيا إلى مانشستر سيتي وعمره 16 عاما في 2020، لكنه شارك في مباراتين فقط قبل أن ينضم إلى ساوثهامبتون في يوليو 2022 مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني.

تصريحات لافيا بعد إتمام الصفقة:

"سعيد حقا بالانضمام إلى تشلسي وأن أكون جزءا من هذا المشروع المثير".

"إنه ناد رائع لكرة القدم وله تاريخ رائع. متحمس حقا لبدء المهمة".

"لا أطيق الانتظار لمقابلة جميع زملائي الجدد في الفريق والانسجام معهم وتحقيق أشياء عظيمة معا".

وخاض لاعب الوسط المدافع 34 مباراة في كافة المسابقات مع ساوثهامبتون وسجل هدفا واحدا، لكنه لم يتمكن من منع الفريق من الهبوط للدرجة الثانية.

ولافيا يعد ثاني لاعب يخطفه تشلسي من أمام ليفربول هذا الصيف، بعد لاعب الوسط مويسيس كايسيدو الذي انتقل إلى الـ"بلوز" من برايتون.