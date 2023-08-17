ويواجه قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، الذي غادر أوروبا للعب في صفوف نادي إنتر ميامي الأميركي، لاعبي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وإيرلينغ هالاند.

وفاز ميسي بجائزة اليويفا مرتين خلال 12 عاما قضاها في أوروبا، وكانت كلاهما في السنوات التي فاز فيها برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا، علما أن مانشستر سيتي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

واحتل كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، المركز السادس في التصويت الذي يشارك فيه مدربون وصحفيون من أوروبا، رغم فوزه بلقب هداف نسخة كأس العالم الماضية في قطر بثمانية أهداف، من بينها 3 في المباراة النهائية ضد الأرجنتين.

ولم يحصل كريستيانو رونالدو ونيمار، اللذان انتقلا إلى السعودية، على أصوات من لجنة الاتحاد الأوروبي، التي ضمت مدربين من الأندية التي لعبت في دور المجموعات بالبطولات الأوروبية الثلاث.

ومن المرجح أن يكون جوسيب غوارديولا المرشح الأوفر حظا لنيل جائزة أفضل مدرب، بعد قيادته مانشستر سيتي للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيرا السوبر الأوروبي.

ويواجه غوارديولا كلا من سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، الذي قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولوتشيانو سباليتي الذي توج مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي.

وأشار اليويفا إلى أنه سيجري الإعلان عن القائمتين القصيرتين لجائزتي أفضل لاعبة وأفضل مدرب للسيدات الأسبوع المقبل، بعد ختام بطولة كأس العالم للسيدات، حيث سيواجه منتخب إنجلترا نظيره الإسباني في المباراة النهائية بأستراليا، الأحد.

ومن المقرر أن يجري الإعلان عن الفائزين خلال قرعة دوري أبطال أوروبا المقررة في 31 بموناكو.