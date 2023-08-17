وهذه المرة الثانية التي يرتدي فيها أرناوتوفيتش (34 عاما) ألوان "نيراتزوري"، بعد موسم 2009-2010.

وتتضمن الإعارة خيار تثبيت العقد لفترة دائمة مقابل 8 ملايين يورو، قد تصل إلى 10 ملايين بحسب الصحف الإيطالية.

ومنذ 2021، سجل أرناوتوفيتش 25 هدفا في 58 مباراة لبولونيا بمختلف المسابقات.

وكتب إنتر وصيف بطل أوروبا في بيان: "قوي بدنيا، يتميز ببنية رائعة، وعمليا يسدد بالقدمين. ماركو مهاجم كامل أصبح أيقونة في المنتخب النمساوي".

ولم يخض أرناوتوفيتش (34 هدفا في 108 مباريات دولية) في مروره الأول مع إنتر سوى 3 مباريات.

لكنه قال: "عدت من أجل تحقيق الفوز. فريق مثل إنتر عليه إحراز الألقاب. أنا سعيد جدا لعودتي".

وأرناوتوفيتش حمل سابقا ألوان فيردر بريمن الألماني، وستوك سيتي ووستهام في إنجلترا، وشنغهاي سيبغ الصيني.

وحل إنتر بقيادة المدرب سيموني إنزاغي ثالثا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا، علما أن الدوري الإيطالي ينطلق السبت.