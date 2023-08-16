والثلاثاء أعلن العملاق السعودي، الهلال، تعاقده مع المهاجم البرازيلي الفذ نيمار لمدة موسمين، قادما من باريس سان جرمان بطل فرنسا.

وسينضم نيمار في الهلال إلى لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي السابق روبن نيفيس، ومدافع تشلسي الإنجليزي السابق كاليدو كوليبالي، ونجم لاتسيو الإيطالي السابق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومواطنه مالكوم.

لكن الصدام المرتقب بين نيمار ورونالدو بات محل اهتمام إعلامي وجماهيري، عندما يتواجه اللاعبان ليستعيدا مع الجماهير ذكريات مباريات الكلاسيكو الإسباني، عندما كان النجم البرتغالي يلعب لريال مدريد ونيمار في برشلونة، حيث تنافسا على مدار 4 مواسم مثيرة.

وفي تصريحات سابقة، لم يخفِ نيمار إعجابه برونالدو، وسجل أكثر من إشادة بالنجم البالغ من العمر 38 عاما، الذي لا يزال لديه مع يعطيه لكرة القدم.

وعندما سئل نيمار (31 عاما) عن رأيه في رونالدو، في سبتمبر من العام الماضي، وصفه بأنه "عبقري"، بالنظر إلى مردوده في الملعب مقارنة بمن هم في سنه.

وفي عام 2021، قال نيمار إن رونالدو واحد من 3 أساطير يتخذهم قدوة له في التعامل مع التقدم في العمر، إضافة إلى ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حاليا، وزلاتان إبراهيموفيتش الذي أعلن اعتزاله نهاية الموسم.

ووقتها قال نيمار: "الرياضيون الثلاثة الذين ذكرتهم (رونالدو وميسي وإبراهيموفيتش) نقاط مرجعية بالنسبة لي".

وتابع: "أعتقد أنني أسير على نفس المسار الذي يسلكونه، لأنني أعتني بنفسي كثيرا وأعمل بجد. أعلم أنني بحاجة إلى استعداد جسدي للعب على المستوى العالي الذي أطلبه من نفسي".