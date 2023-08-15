وفي مواجهة حامية الوطيس، سجلت أولغا كارمونا هدف الفوز لبلادها في الدقيقة 89، بعدما كانت البديلة ريبيكا بلومكفيست أدركت التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة. وافتتحت الاسبانية البديلة أيضا سلمى بارالويلو التسجيل في الدقيقة 81.

وستواجه إسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة وإنجلترا في نصف النهائي الآخر الأربعاء في سيدني.

وتعد هذه النتيجة تاريخية بالنسبة للمنتخب الإسباني في مشاركته الثالثة فقط في مونديال السيدات بعد 2015 و2019، حيث لم يسبق قط أن تخطى الدور السادس عشر في أي مشاركة سابقة.

ولم تكن تحضيرات المنتخب الإسباني مثالية حيث طلبت 15 لاعبة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعدم استدعائهن إلى التشكيلة، على خلفية استيائهن من المدرب خورجي فيلدا، وفقط ثلاث لاعبات منهن عدن إلى التشكيلة.

في المقابل، استمرت عقدة الأمتار الأخيرة بالنسبة للسويد حيث احتلت مركز الوصافة مرة واحدة عام 2003، والمركز الثالث ثلاث مرات آخرها في النسخة الماضية عام 2019.

كما خسر المنتخب السويدي نصف نهائي كأس أوروبا العام الماضي، وسقط أيضا في نهائي أولمبياد طوكيو أمام كندا بركلات الترجيح عام 2021.