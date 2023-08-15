يبدو أن العلاقة بين النجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا في باريس سان جرمان كانت متوترة، وهو ما فضحته "علامة إعجاب" على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي.