وأكد ميغيل ديلايني، كبير صحفيي " إندبندنت " الرياضيين، أن كل من مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، رفض فرصة التوقيع مع نيمار هذا الصيف.

وأشار إلى أن السبب إلى المبلغ المرتفع للصفقة، وراتب نيمار.

النادي الأوروبي الوحيد الذي كان مهتما بالتوقيع مع نيمار، هو فريقه السابق برشلونة، لكنهم أرادوا فقط نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وهذا لا يزال يتطلب خروج 4 لاعبين من برشلونة، على الأقل، لتحقيق ذلك.

اتفاق نيمار على الانتقال إلى السعودية جاء، على حد تعبير بعض المصادر المتصلة باللاعب، "بعد أن فعل كل شيء للانتقال إلى ناد أوروبي كبير".

وأشار ديلايني إلى أن أندية أوروبا الكبرى لا ترى نيمار "كلاعب حاسم في أكبر المحافل" مثل السابق، لذا فماديا، هو لا يستحق الأموال التي ستنفق في الصفقة وفي الرواتب، من أجل إحضاره.