أكد كبار الصحفيين المختصين بالانتقالات، إتمام عملية انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال السعودي، بعد أيام من الترقب، وسط أنباء عن اهتمام برشلونة الإسباني بإعادة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، إلى صفوفه.

تفاصيل الساعات الـ24 الأخيرة

وفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، قدم الهلال "عرضا ضخما" إلى نيمار، يوم الأحد.

بعد عرض الهلال، بدأت المفاوضات فورا بين ممثلي نيمار ونادي الهلال السعودي.

الاثنين، وافق نيمار على العرض المقدم من الهلال، وبدأت إدارة "الزعيم" بترتيب الأوراق الرسمية.

تفاصيل العقد

عقد الهلال لنيمار مدته عامين، غير قابلة للتمديد.

وفقا لصحيفة "ليكيب"، سيتقاضى نيمار 80 مليون يورو في السنة الواحدة.

قيمة الصفقة سيكون 90 مليون يورو، يدفعها الهلال لنادي باريس سان جرمان.

من أبرز محترفي الهلال حتى الآن؟

قبل مجيئ نيمار، تعاقد الهلال مع عدد من النجوم القادمين من كبرى الدوريات الأوروبية، أبرزهم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم، والسنغالي كاليدو كوليبالي.