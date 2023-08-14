كان برشلونة يسيطر على اللقاء وسط طقس شديد الحرارة جنوب مدريدوشكل جناحه البرازيلي رافينيا خطورة في الاختراق من اليمين وصناعة الفرص.

وكان سيساعد برشلونة في التسجيل بالدقيقة 36 حين تصدى الحارس ديفيد سوريا لتسديدته قريبة المدى.

لكنه فقد أعصابه وتعرض للطرد في الدقيقة 42 بسبب ضربة بالمرفق تجاه جاستون ألفاريز ما أعطى متنفسا لأصحاب الضيافة.

لكن تساوى الفريقان بعد حصول خايمي ماتا مهاجم خيتافي على الانذار الثاني في الدقيقة 57 بعد تدخل قوي ضد رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لتصبح المباراة مفتوحة وأتيحت للفريقين العديد من الفرص الخطيرة.

وكان روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري في الموسم الماضي الأقرب لهز الشباك من برشلونة عبر ضربة رأس قريبة المدى أبعدها ألفاريز قبل اجتياز خط المرمى في الدقيقة 63.

كما طرد تشابي للاحتجاج بشدة على عدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 71.

وازداد الجدل في الوقت بدل الضائع حين لم يحتسب الحكم سيزار سوتو جرادو ركلة جزاء لصالح أراوخو بعد أن رصد لمسة يد على جابي أثناء الهجمة بعد مراجعة الفيديو.

وبعد 120 دقيقة تقريبا اكتفى الفريق الكتالوني بنقطة واحدة ليخفق في السير على نهج غريمه ريال مدريد الذي افتتح الموسم بفوز مقنع 2-صفر في ملعب أتليتيك بيلباو السبت.

ولم ينتصر برشلونة في استاد كوليسيوم ألفونسو بيريز في الدوري منذ 2019، وبعدها تعادل ثلاث مرات دون أهداف وخسر 1-صفر في خيتافي.

وقال تشابي الغاضب لمنصة دازون "الحكم من أسباب تصعيد المباراة إلى هذا الحد، هذا ما حدث".

وأضاف "قلت له إنه يسمح بالكثير من المخالفات لذا أخرجني من الملعب، ولم أر لمسة يد في الكرة الأخيرة" مشيرا إلى عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه قبل النهاية بعد مشاهدة اللقطة عبر الفيديو.

وتابع "من العار أيضا احتساب 20 دقيقة كوقت بدل ضائع، نحن نخدع أنفسنا، هذا سخيف.

"في العام الماضي بدأنا بنفس الطريقة وأنهينا الموسم أبطالا، أنا سعيد لأننا لعبنا جيدا بعشرة لاعبين وحصلنا على فرص ولم نستغلها للتقدم".