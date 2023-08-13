ومنح لويس دياز التقدم للفريق الضيف بعد تمريرة مذهلة من محمد صلاح في الدقيقة 18.

وبدا أن صلاح في طريقه لهدفه التاسع ليصبح أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز، عندما هز الشباك في الدقيقة 29، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأدرك الوافد الجديد أكسيل ديساسي التعادل لتشلسي من مدى قريب في الدقيقة 37.

وبعد ذلك بدقيقتين أضاف بن تشيلويل الهدف الثاني لصاحب الأرض، قبل تدخل حكم الفيديو لإلغائه.

ولم يبد صلاح سعيدا بقرار استبداله في الدقيقة 77، حيث غادر الملعب غاضبا تاركا مكانه لهارفي إيليوت.

وحاول الفريقان حسم النقاط الثلاثة فيما تبقى من زمن اللقاء، لكنهما اكتفيا بنقطة التعادل لكل منهما.