وقال البيان إن "الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أحيط علما في وقت متأخر من مساء السبت باستقالة مانشيني من منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي الوطني"، الذي تولى منصبه في مايو 2018.

وأضاف الاتحاد أنه قد يعلن عن بديله "في الأيام المقبلة".

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