وقال "الدون" هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" "تويتر سابقا": "فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم ولأول مرة".

وأضاف رونالدو صاحب ثنائية الفوز: "أشكر الجميع في النادي للمساهمة في هذا الإنجاز العظيم وشكرا لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائما. دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضا" وأرفق برسالته صورة له وهو يحمل الكأس مبتسما.

رونالدو "المنقذ"

خلال القمة السعودية في الطائف تقدم الهلال عبر مهاجمه البرازيلي ميشيل الذي قلد طريقة احتفال رونالدو بقفزته الشهيرة في الدقيقة 51، ثم طرد مدافع النصر عبد الإله العمري في الدقيقة 71.

رونالدو لعب دور المنقذ وتعادل بعد 3 دقائق من الطرد من متابعة لتمريرة عرضية، ثم حسم الانتصار في الوقت الإضافي من ضربة رأس.

ترك رونالدو الملعب في الدقائق الأخيرة بسبب إصابة بسيطة، لكنه احتفل بحماس مع زملائه والجماهير عقب صفارة النهاية.

ولم يتمكن أيقونة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق من تحقيق لقب مع "العالمي" في الموسم الماضي بعد انضمامه في صفقة ضخمة في النصف الثاني، لكنه أظهر استعداد النصر للمنافسة الشرسة في الموسم الجديد مع الهلال والاتحاد والأهلي الذين دعموا صفوفهم بصفقات قوية لنجوم قادمين من أوروبا.

ولن يحتفل النصر طويلا إذ يدشن وصيف بطل الموسم الماضي مشواره في دوري المحترفين أمام الاتفاق الإثنين.