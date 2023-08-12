وأدرك أوناحي التعادل للنادي الجنوبي بتسديدة رائعة من 25 مترا في الدقيقة 23، ردا على هدف الافتتاح من المهاجم الياباني جونيا إيتو لرينس (10).

وخطف مرسيليا النقاط الثلاث في الدقيقة 73 بهدف المهاجم الشاب فيتينيا (23 عاما) القادم من براغا في يناير الماضي.

وعوض مرسيليا في أول مباراة له بإشراف مدربه الجديد الإسباني مارسيلينو، خسارته أمام باناثينايكوس اليوناني ذهابا صفر-1 منتصف الأسبوع، في الدور الثالث المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.