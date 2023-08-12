وكان من المقرر انطلاق المباراة في الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش)، لكنها تأجلت بسبب مشكلة في نظام التذاكر الرقمية الجديد لنادي أرسنال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آلاف المشجعين وهم ينتظرون خارج الملعب قبل 10 دقائق من انطلاق المباراة، مع حشد ضئيل داخل الملعب الذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع.

وبعد فترة وجيزة، تم فتح الأبواب الدوارة وبدا الملعب ممتلئا بحلول الوقت الذي بدأت فيه المباراة، في الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش).