وتوترت العلاقات بين مبابي والنادي، منذ رفض المهاجم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الذي يبدأ حاليا.

وكان النادي قد استبعد الفرنسي الدولي من تشكيلته في الجولة الآسيوية، التي خاضها الشهر الماضي استعدادا للموسم الجديد.

ومبابي ضمن عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النادي خلال فترة الانتقالات الجارية، التي تنتهي في مطلع سبتمبر المقبل.

ومن جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن النادي اعتبر أنه ليس في حاجة لجهود البرازيلي نيمار، ولاعب الوسط الإيطالي فيراتي.

وكان باريس سان جرمان أعلن الأسبوع الماضي، أن نيمار يعاني عدوى فيروسية.