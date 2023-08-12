وأهدرت الفرنسيات 4 ركلات ترجيحية مقابل 3 لأستراليا، التي تلاقي في نصف النهائي الفائز بين إنجلترا وكولومبيا في مباراة تقام لاحقاً في سيدني.

وسجّلت كورتني فاين الركلة الأخيرة، لتبقي على حلم "ماتيلداس" بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخهن وعلى أرضهن.

وكانت حارسة مرماها ماكنزي أرنولد قادرة على حسم الحصة، لكن تسديدتها ارتدت من القائم، وسط شد أعصاب رهيب على خط الملعب والمدرجات التي غصّت بأكثر من 49 ألف متفرّج، لكنها صدّت لاحقاً كرة كنزة دالي مرتين، بعد أن تدخل حكم الفيديو المساعد "الفار" وضبط قدميها تتحركان على الخط قبل تنفيذ الفرنسية.

في المقابل، دفع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية للرجال في مونديال قطر 2022، بالحارسة سولين دوران للوقوف بين الخشبات في الركلات الترجيحية.

وكان المنتخب الفرنسي يطمح لبلوغ نصف الهائي للمرة الثانية، بعد الخسارة في المربع الأخير عام 2011.

وكانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها الجمعة على هولندا 2-1 بعد التمديد، وتلاقي السويد التي واصلت نتائجها الرائعة وأطاحت اليابان بطلة 2011 بنتيجة 2-1.

وتحقق الفوز الأسترالي رغم بقاء نجمته الأولى سامانتا كير على مقاعد البدلاء عند صافرة البداية، إذ دخلت القائدة مطلع الشوط الثاني وسجلت ركلتها الترجيحية لاحقاً.

وقال رينارد بعد خروج فريقه: "حصل هذا الأمر معي. فزت وخسرت. يجب أن نكون فخورين هذا المساء بالفتيات، لقد قدمن مباراة استثنائية. من الصعب القول من كان يستحق الفوز أكثر، فقد تقلبت المباراة من اليمين إلى اليسار. تهانينا لأستراليا".

وتابع المدرب الذي حلّ بدلاً من كورين دياكر التي دخلت في خلافات مع لاعباتها قبل النهائيات: "يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة والتفكير بالألعاب الأولمبية. لدينا ملعب مكتظ، دولة بأكملها ضدنا. هذا كرة القدم والقدر اختار. أعتقد أننا كنا نستحق الأفضل".