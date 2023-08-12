وظهر قائد المنتخب الإنجليزي في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع "إكس" "تويتر سابقا" قال فيه: "من الصعب أن أصف الكلمات كيف أقول وداعًا للنادي والمشجعين الذين قدموا الكثير لي في مسيرتي. سوف تكونوا دائما في قلبي".

وأضاف: "شكرا لك توتنهام، شكرا لكل جماهير الفريق".

من جانبه، أعلن بايرن ميونيخ الألماني في بيان التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير بعقد لمدة 4 سنوات.

كاين يصل إلى ميونيخ

وصل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين مساء الجمعة إلى ميونيخ من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً للتوقيع مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

حطت الطائرة التي تقل قائد المنتخب الإنجليزي في مطار أوبربفافينهوفن، غرب ميونيخ، قرابة الساعة 7.10 مساءً، ثم وصل اللاعب قرابة الساعة 7.50 إلى وسط العاصمة البافارية من أجل الخضوع لفحصه الطبي في إحدى العيادات.

كشف المدرب الأسترالي الجديد لتوتنهام أنّ بوستيكوغلو في وقت سابق الجمعة أن الهداف التاريخي للنادي اللندني على وشك الانتقال إلى بايرن.

توصل الفريقان إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا البالغ (30 عاما) مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو (نحو 110 مليون دولار)، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.

أرقام هاري كين