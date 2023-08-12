ووضع هالاند، الذي سجل 36 هدفا في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، و52 هدفا إجمالا في جميع المسابقات مع سيتي الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، فريقه في المقدمة بعد أربع دقائق.

وتسبب إنهاء مذهل للاعب النرويجي في الدقيقة 36 في تقدم سيتي بهدفين ليسيطر على أجواء اللقاء لكن الجانب السلبي الوحيد في لقاء الجمعة بالنسبة لسيتي تمثل في إصابة كيفن دي بروين التي أجبرته على الخروج من الملعب في الشوط الأول.

وسجل رودري الهدف الثالث للسيتي من مسافة قريبة بعد 75 دقيقة في بداية صعبة لبيرنلي العائد لدوري الأضواء والذي يدربه قائد سيتي السابق فينسن كومباني.

وما زاد من مأساة بيرنلي، طرد البديل أنس زروري في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل عنيف ضد كايل ووكر.