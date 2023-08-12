وحقق منتخب الدنمارك فوزه على منتخب مصر بفارق 4 أهداف حيث انتهت المباراة بنتيجة 39 - 35.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث أنهى منتخب الدنمارك الشوط الأول متفوقا بنتيجة 23 مقابل 18 لمصر، وكاد المنتخب المصري أن يحقق فوزا تاريخيا في الشوط الثاني إلا أن منافسه تمكن من اختراق دفاعه وحسم الفوز لنفسه.

ومن المقرر أن تلعب مصر السبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الخاسر في مباراة إسبانيا وكرواتيا.

أسباب خسارة المنتخب المصري

كشف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، عمرو صلاح في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أسباب خسارة منتخب مصر للقب بالهزيمة أمام الدنمارك قائلا:

• منتخب الدنمارك فريق كبير وقوي وكان أكثر استعدادا ومرونة في المباراة.

• اعتمد منتخب مصر على اللعب بطريقة الدفاع المفتوح 3-3 في الشوط الأول مما أدى لتوسيع فارق الأهداف لصالح الدنمارك.

• أضاع منتخب مصر كذلك الكثير من الفرص السهلة خلال الهجمات المتتالية بالشوط الثاني من المباراة.

وعن الاستعداد للمباراة المقبلة للمنافسة على الميدالية البرونزية بالبطولة قال صلاح:

• لابد أن يكون منتخب مصر أكثر تركيزا ويواصل حتى انتهاء الهجمة.

• اعتماد طريقة الدفاع المقفول (6- صفر) مع المقابلة وعدم تكرار تجربة الدفاع المفتوح (3-3) لأن الأخيرة تجعل الخصم يخترق صفوف منتخب مصر بسهولة.

• يجب تدريب الحراس على التركيز بشكل أكبر لمنع الخصم من تسجيل أهداف.

وكان منتخب مصر قد تأهل الخميس إلى المربع الذهبي في البطولة بعدما حقق فوزا تاريخيا على منتخب جزر الفارو الملقب بالحصان الأسود للبطولة.

فيما تأهل منتخب الدنمارك لدور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره البرتغالي في تصفيات دور الثمانية.

ومنتخب الدنمارك هو الأكثر تتويجا بكأس بطولة العالم لهذه الفئة العمرية حيث حصدها 3 مرات من قبل.