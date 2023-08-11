يوم الجمعة، نشرت وسائل الإعلام العالمية خبر تحطيم ليفربول الرقم القياسي للبريميرليغ، وتسجيل أعلى صفقة انتقال بتاريخ الدوري، بالتوقيع مع نجم منتخب الإكوادور ونادي برايتون الإنجليزي، مويزيس كايسيدو، مقابل 110 مليون جنيه أسترليني (140 مليون دولار).

صفقة ليفربول جاءت مفاجئة للكثيرين، ووصفتها الصحف البريطانية بـ"عملية الخطف"، بعد أن كان تشلسي يفاوض كايسيدو على مدار أسابيع.

حتى أن المدرب يورغن كلوب، خرج في المؤتمر الصحفي وقال إنه نجح بالتعاقد مع كايسيدو.

مفاجأة غير سارة

لكن بعدها بساعة، فجر خبير الانتقالات العالمي فابريتسيو رومانو "قنبلة"، وأكد أن كايسيدو لا يرغب في الانتقال إلى ليفربول، وأنه أخبر "الريدز" برفضه التوقيع.

أشار رومانو إلى أن كايسيدو أراد الالتزام بكلمته التي أعطاها لإدارة تشلسي في مايو، وأنه لن ينتقل سوى إلى النادي اللندني.

الأخبار وضعت ليفربول في مأزق، خاصة بعد الإعلان عن الصفقة من قبل كلوب، لتمثل حالة "جنونية" في عالم الانتقالات.

حتى الآن، لا يزال القرار النهائي "معلقا"، ولكن ليفربول يبدو في طريقه لخسارة توقيع النجم الإكوادوري بطريقة "محرجة".