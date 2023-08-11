ماذا قالت "ماركا"؟

الحارس المفضل والأقرب، بعد الاستماع وتحليل العديد من الخيارات، هو ياسين بونو.

كان حارس مرمى إشبيلية قريبا جدا من قبول عرض من الكرة السعودية، لكن العملية توقفت، بعد دخول الريال على الخط.

ريال مدريد يريد تعويض كورتوا لكن بدون نفقات مالية مفرطة.

"عقبة وحيدة"

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك عقبة وحيدة أمام مسؤولي الريال للتعاقد مع الحارس المغربي، البالغ من العمر 32 عاما:

يحتاج إشبيلية إلى إجراء الصفقة لتحسين وضعه الاقتصادي، حتى يتمكن من دمج المزيد من اللاعبين لمواجهة التحديات التي تنتظر الفريق بقيادة مينديليبار.

المشكلة هي أن ر يال مدريد يريد أن يلجأ إلى خيار الإعارة.

يال مدريد يريد أن يلجأ إلى خيار الإعارة. بالنسبة لإشبيلية كان هناك حديث عن صفقة تقترب من 20 مليون يورو. لم يكن النادي الملكي مستعدا لهذا المبلغ.

يفضل النادي الأبيض إعارة بونو ، وهي النقطة التي تدور حولها المحادثات بين الفريقين حاليا.

بدائل محتملة

إلى جانب بونو، هناك أسماء أخرى قد تعوض كورتوا: