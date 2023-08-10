الزمالك تعرض لإيقاف القيد خلال الصيف الجاري بسبب ديونه للكثير من الجهات الخارجية، لكن الإدارة البيضاء أكدت توصلها لاتفاق مبدئي مع اتحاد الكرة المصري لحل أزمة القيد وجدولة الديون.

حل الأزمة

يحتاج الزمالك إلى سداد مبلغ 1.5 مليون دولار إلى نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي بعد حصول الأخير على حكم ضد النادي المصري في قضية اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الزمالك يتفاوض مع نظيره البرتغالي من أجل جدولة الديون، لعدم قدرته على السداد خلال الصيف الجاري، ما يضعه في أزمة كبرى تهدد موسمه الجديد.

النادي الأبيض يحتاج بشكل عاجل إلى دفع مبلغ 270 ألف دولار للاعبه السابق بنجامين أتشيمبونغ من أجل رفع الحظر نهائيا عن القيد المحلي.

بعد ذلك سيتعين على إدارة النادي الأبيض الدخول في ملف آخر يتعلق بالديون المتراكمة على النادي، خاصة فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين المتأخرة.

رحيل النجوم

عدم حصول بعض نجوم الزمالك على مستحقاتهم المتراكمة منذ فترة طويلة جعلهم يهددون بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، وعلى رأسهم الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح.

ينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مجانا للنادي الذي يريد في يناير المقبل، لكن أشارت الكثير من التقارير إلى إمكانية فسخ تعاقده خلال الصيف الجاري إذا لم يحصل على مستحقاته المتراكمة منذ أشهر.

وتخشى إدارة النادي الأبيض رفض اللاعب التجديد والرحيل إلى المنافس، النادي الأهلي، ليلحق بزميله السابق إمام عاشور، مع وجود أخبار منتشرة بكثافة حول حدوث ذلك بالفعل خلال الموسم المقبل.

ديون متراكمة

عمرو أدهم عضو لجنة إدارة نادي الزمالك السابق، قال في تصريحات تلفزيونية إن الإدارة البيضاء واجهت أزمة ديون طاحنة، حيث واجهت إدارة حسين لبيب الرئيس المؤقت السابق للنادي مطالبات بنحو 17 مليون دولار يجب على الزمالك دفعهم لكثير من الجهات.

وقال حسين لبيب في تصريحات سابقة إن هناك ديون أخرى لنادي الزمالك بعضها لصالح هيئات الدولة، تخطت المليار جنيه، منها جزء كبير لصالح الضرائب.

ويواجه الزمالك أزمة إدارة حاليا بعد رحيل رئيسه مرتضى منصور وترك مقعده شاغرا، وعدم وجود شخص يمكنه قيادة النادي وحل كل تلك الأمور العالقة قبل غلق باب القيد.

أزمة الزمالك المالية منعته من إبرام صفقات خلال الصيف الجاري، وجعلته يخوض البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية" في السعودية دون تدعيمات ليودع مبكرا من الدور الأول.