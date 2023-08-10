أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، إصابة حارس مرماه، البلجيكي تيبو كورتوا، بتمزق في الرباط الصليبي، الأمر الذي شكل ضربة قوية للنادي الملكي.
ما التفاصيل؟
- قال الريال، في بيان على موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبوت كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".
- وأضاف: "سيخضع الحارس لعملية جراحية في الأيام المقبلة".
ماذا يعني ذلك؟
- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إصابة كورتوا هي ضربة قوية لريال مدريد قبل أيام قليلة من بداية الموسم المقبل.
- وأشارت إلى أن هذه الإصابة والعملية الجراحية، التي سيخضع لها الحارس البالغ من العمر 31 عاما، تعني غيابه عن الملاعب هذا الموسم.
- ذلك يعني أيضا أن على مسؤولي الفريق الأبيض التصرف بأقصى سرعة ممكنة لتغطية هذا الخصاص.
البدائل المحتملة؟
كشفت "ماركا" أن هناك 5 بدائل محتملة لكورتوا:
- دي خيا: دي خيا بدون فريق حاليا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.
- كيبا أريزابالاغا: خيار آخر، لكنه أكثر تعقيدا وتكلفة. قد يغادر تشيلسي هذا الصيف، لكن بايرن ميونيخ بدأ بالفعل محادثات للتعاقد معه.
- ياسين بونو: وضع إشبيلية حارسه المغربي للبيع مقابل ما لا يقل عن 20 مليون يورو، لكن حتى الآن لم تصل أي عروض مغرية.
- جيورجي مامارداشفيلي: فالنسيا أيضا قرر التخلي عن مامارداشفيلي مقابل 15 مليون على الأقل.
- دومينيك ليفاكوفيتش: ما يزال في دينامو زغرب، الذي يرفض بيعه مقابل أقل من 12 مليون يورو.