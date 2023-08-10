وقال إنييستا خلال مؤتمر صحفي لنادي الإمارات:

المرافق والبنية التحتية في الإمارات رائعة.. لدينا مشروع مثير هنا.

سأبذل قصارى جهدي كلاعب لمساعدة فريقي الجديد. أنا هنا لألعب كرة قدم جيدة ولأحقق نتائج جيدة.

هذا سيسمح لي أيضا بالعمل مع لاعبي الأكاديمية.. سأعمل على نقل خبرتي للاعبين الشباب.

وجوابا على سؤال بشأن سبب تفضيله الإمارات وعدم الانتقال إلى الدوري الأميركي، أوضح لاعب برشلونة السابق أنه اقتنع أكثر بـ"مشروع النادي، ورغبة الفريق في ضمه لصفوفه".

وتابع: "لقد كشفوا لي مشروعهم المستقبلي ويسعدني أن أكون جزءا منه.. إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "إنها تجربة جديدة بالنسبة لي وأنا متحمس جدا لهذا الفصل الجديد بالنسبة لي ولعائلتي".

وكان "الرسام" أنهى، في وقت سابق، ارتباطه بنادي فيسيل كوبي بعد خمسة أعوام قضاها بالدوري الياباني. وراجت حينها أنه تلقى عروضا من عدة أندية، من بينها إنتر ميامي الأميركي.

وسيكون نادي الإمارات المحطة الثالثة في مسيرة إنييستا بعد أن لعب لبرشلونة وفيسيل كوبي.